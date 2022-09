Allarme Confindustria Canavese su caro energia

(ANSA) - TORINO, 02 SET - "E' un nuovo Covid: se non verranno prese immediatamente misure, rischiamo di fermarci tutti".

Patrizia Paglia, presidente di Confindustria Canavese, lancia l'allarme sulla situazione in cui versano le imprese della zona a causa dei rincari energetici e chiede interventi rapidi a Governo ed Europa. In Canavese gli aumenti di questi mesi stanno avendo un forte impatto in particolare sulle imprese manifatturiere anche se pesanti ripercussioni si stanno palesando in tutti i settori produttivi. "A partire dallo scorso anno i prezzi delle commodity energetiche sono cresciuti, raggiungendo livelli critici già a dicembre 2021 e subendo ulteriori rialzi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina - spiega Alberto Ceresa, Presidente del Gruppo Gam - in alcuni bilanci l'incidenza dei costi energivori rispetto al fatturato è passata dal 20-25% a quasi il 90% e queste aziende rischiano di chiudere".

La crisi energetica sta mettendo in ginocchio in particolare il settore del turismo, un comparto nuovo in Canavese e pertanto in piena fase di sviluppo. "Speriamo non si faccia attendere l'introduzione di valide misure per contrastare questa emergenza - conclude la presidente Paglia - solo così si potrà salvaguardare la sopravvivenza del nostro sistema economico e sociale". (ANSA).