Tessitura Mottola:Cisl,prorogare Cig e spostare vertenza al Mise

(ANSA) - TARANTO, 01 SET - "Il primo obiettivo è, per noi, prorogare il periodo di cassa integrazione per almeno un altro anno e di spostare la vertenza al Mise, chiedendo l'intervento diretto e deciso del Ministero anche per capire quali potrebbero essere le vere ragioni del possibile dietrofront e se c'è ancora margine per riaprire la trattativa per la reindustrializzazione". Lo afferma Marcello De Marco, segretario generale Femca Cisl Taranto-Brindisi, commentando la sospensione della trattativa per l'acquisizione dello stabilimento Tessitura di Mottola da parte della Motion spa, annunciata da Albini Group, proprietaria del sito chiuso nel marzo dello scorso anno.

Alla vertenza sono interessati 113 dipendenti dell'ex azienda tessile, attualmente in cassa integrazione straordinaria con scadenza al 28 ottobre. ""Eppure - aggiunge De Marco - era parso, lo scorso 11 agosto, di essere giunti ai dettagli presso il Sepac (Comitato regionale pugliese per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi), allorquando la Motion non solo confermava alle organizzazioni sindacali l'investimento ma esplicitava, addirittura, i termini della formazione del personale, delle nuove lavorazioni e la più generale programmazione della nuova attività produttiva". La Femca Cisl, conclude il sindacalista, "è, ovviamente, ora più che mai come al fianco dei lavoratori per ricercare la soluzione occupazionale in una vertenza che sembrava già conclusa ma che oggi si riapre in maniera spaventosa". (ANSA).