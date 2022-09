Scoperta sottofatturazione su import cashmere da Tunisi

(ANSA) - LIVORNO, 01 SET - I funzionari delle dogane hanno individuato in porto a Livorno, nel corso di un accertamento sull'importazione di una partita di circa 3mila maglioni in cashmere proveniente dalla Tunisia, una sottofatturazione che ha portato alla rettifica della dichiarazione doganale e ha permesso il recupero di maggiori diritti per 31.343 euro. Per le violazioni sono state invece esposte sanzioni da 60 mila a 313.430 euro.

Secondo quanto spiegato i doganieri livornesi dopo un'analisi dei rischi hanno effettuato il controllo a fisco della merce, che ha confermato i dubbi emersi nell'esame documentale sul valore dichiarato all'atto dell'importazione, trattandosi di maglioni da uomo e da donna di un noto marchio italiano e di elevata qualità. Sono state attivate quindi le procedure per la richiesta di documentazione supplementare, e dall'esame delle schede tecniche è stata accertata, come spiegano dall'Agenzia delle dogane, "una palese sottofatturazione" sia riguardo al valore della materia prima inviata per la lavorazione, di ritorno come capo finito, che riguardo ai compensi di lavorazione fatturati dal fornitore tunisino. L'importatore si è reso da subito disponibile a chiarire le dinamiche che avevano portato alle difformità rilevate dai funzionari dell'agenzia, i quali, al contempo, hanno accertato che non vi fosse il coinvolgimento della società titolare del marchio e che fossero state rispettate le condizioni per accettare le preferenze tariffarie nell'ambito degli accordi Tunisia-Italia. (ANSA).