Pmi manifattura Eurozona scende a 49,6,minimo da giugno 2020 (2)

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Tra i paesi dell'area dell'euro monitorati, secondo la rilevazione di S&P Global, solo tre hanno registrato Pmi manifatturieri in crescita nel mese di agosto, anche se in ciascun caso ciò ha mascherato cali sia della produzione che dei nuovi ordini.

I Paesi Bassi hanno riportato i risultati migliori, seguiti dall'Irlanda. L'unico altro paese a registrare un Pmi superiore a 50,0 è stata la Francia. In Germania, Austria, Grecia e Italia si sono registrate flessioni maggiori, con quest'ultima che nel mese di agosto ha riportato il calo manifatturiero più forte. (ANSA).