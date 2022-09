Pil: Istat, crescita acquisita per il 2022 al 3,5%

(ANSA) - ROMA, 01 SET - La crescita acquisita dell'economia italiana per il 2022 è pari al 3,5%. Lo rende noto l'Istat aggiornando la previsione diffusa il 29 luglio scorso. Rivedendo leggermente al rialzo le stime sul Pil del secondo trimestre, l'Istituto ha infatti ritoccato anche la variazione acquisita, prima indicata a +3,4%.

La crescita acquisita è quella che si otterrebbe se nei trimestri successivi a quello in esame fosse registrata una variazione del Pil pari a zero. (ANSA).