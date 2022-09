Pil: Istat, bene consumi e investimenti, sale spesa famiglie

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Nel secondo trimestre del 2022 tutti i principali aggregati della domanda interna sono in ripresa rispetto al trimestre precedente, con un aumento dell'1,7% sia dei consumi finali nazionali, sia degli investimenti fissi lordi. Lo rende noto l'Istat con le stime aggiornate sul Pil.

In dettaglio, la spesa delle famiglie sul territorio economico ha registrato un aumento in termini congiunturali del 2,9%. In particolare gli acquisti di beni durevoli sono cresciuti del 3,7%, quelli di servizi del 5,3%, e quelli dei beni semidurevoli del 4,1%. Invece, gli acquisti di beni non durevoli si sono ridotti dell'1,3%.

La domanda nazionale al netto delle scorte ha fornito un contributo positivo di 1,6 punti percentuali alla crescita: +1,5 i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, +0,4 gli investimenti fissi lordi, mentre la spesa delle Amministrazioni Pubbliche ha dato un contributo negativo pari a -0,2 punti percentuali. La variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla variazione del Pil per -0,3 punti percentuali, così come la domanda estera netta, il cui contributo è risultato pari a -0,2 punti percentuali.

Le importazioni e le esportazioni sono aumentate, rispettivamente, del +3,3% e del +2,5%. (ANSA).