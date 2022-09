Pil: Confcommercio,prossimi mesi critici,stagnazione in 2023

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Nel secondo trimestre dell'anno, la nostra economia ha mostrato, nonostante l'emergere di molte difficoltà a livello internazionale e la decisa crescita dei prezzi, una positiva accelerazione, addirittura enfatizzata nell'odierna revisione. Crescita determinata in larga parte dalla ripresa della domanda per consumi, con un contributo positivo della spesa dei non residenti. Nonostante queste dinamiche, i livelli della spesa reale permangono ampiamente sotto i valori registrati nel 2019, traguardo che sarà raggiunto nel 2023, sebbene i prossimi mesi risulteranno critici per la dinamica dei consumi. Nel complesso il profilo del Pil nel prossimo anno potrebbe assomigliare a quello di una fase di stagnazione piuttosto che rappresentare una prosecuzione della ripresa, in forte indebolimento già in questa fine estate 2022".

Questo il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat di oggi sui conti trimestrali.

Quanto all'occupazione, anche a luglio, il mercato del lavoro italiano "ha mostrato una buona tenuta. Il contenuto calo nel numero di occupati si è associato ad una riduzione dei disoccupati, scesi per la prima volta dall'estate del 2009 sotto i due milioni. Queste dinamiche hanno portato ad un ulteriore ridimensionamento del tasso di disoccupazione attestatosi al 7,9%. Il quadro sostanzialmente positivo non deve, però, far trascurare le criticità che caratterizzano il mercato del lavoro, con la progressiva crescita dell'incidenza dei lavori non permanenti tra le persone occupate così come le difficoltà del lavoro autonomo. Non va neanche dimenticato l'impatto profondamente negativo della demografia sulle dinamiche occupazionali: da gennaio 2004 la popolazione tra i 15 ed i 64 anni è diminuita di quasi 900mila unità, valore che sale a quasi 1,9 milioni nel periodo maggio 2011 luglio 2022", conclude l'associazione. (ANSA).