Pernigotti: Todde, azienda è salva, tuteliamo Made in Italy

(ANSA) - TORINO, 01 SET - "Finalmente dopo mesi di attese e di confronto costante con le parti, il marchio storico Pernigotti rilancia la produzione attraverso un nuovo piano industriale con Jp Morgan e Walcor. L'obiettivo è quello di creare un polo italiano di eccellenza del cioccolato". E' il commento della vice ministra al mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde.

"L'accordo prevede la cessione dell'intero pacchetto azionario e degli asset Pernigotti - spiega Todde - e punta alla riapertura della fabbrica di Novi Ligure. Sono state presentate le linee guida del piano industriale che hanno trovato l'apprezzamento del sindacato e dei lavoratori. L'obiettivo è chiaramente la salvaguardia dei posti di lavoro, la tutela del capitale umano e di un territorio importantissimo per il Piemonte come per tutto il sistema Paese. Stiamo già lavorando con il Ministero del Lavoro per la concessione della cassa integrazione, scaduta il 30 giugno, e speriamo di raggiungere le varie intese in vista del prossimo incontro. Seguo la vertenza Pernigotti dallo scorso governo e il Mise ha sempre lavorato per evitare la chiusura della fabbrica di Novi Ligure. Questo accordo garantisce che resti in Italia uno dei marchi più longevi al mondo di cioccolato. Confermiamo il nostro impegno per tutelare il Made in Italy e manteniamo saldo il rapporto tra prodotto e territorio". (ANSA).