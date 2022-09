Pensioni: Durigon, con Quota 41 andremo oltre legge Fornero

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Quota 41 permetterà di andare oltre la legge Fornero. Lo afferma Claudio Durigon (Lega) ex sottosegretario al Lavoro a proposito della possibile 'introduzione del pensionamento anticipato con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età . "E' ridicolo - sottolinea - che Orlando parli di pensioni. Quota 41 permetterà di andare oltre la Fornero: porteremo a termine una riforma vera del sistema previdenziale italiano che trova favore anche nei sindacati. Lo ringraziamo comunque per quanto non è stato in grado di fare da ministro: ha avuto tutto il tempo per presentare una riforma, e invece ha solo perso tempo. Per fortuna di tutti gli italiani, che lavorano e che meritano di andare in pensione, tutto questo finirà il 25 settembre".

