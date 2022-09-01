Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 244 GIOVEDI' 01 SETTEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 21:10

          Wartsila: Cgil, attesa per conferma attracco nave domani

        2. 19:35

          Ita: proposta Certares è per 50% più un'azione

        3. 18:44

          Borsa: Milano chiude in calo con energia e utility

        4. 18:20

          Gas: prezzo chiude in calo, ad Amsterdam sfiora 240 euro

        5. 18:09

          Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 234 punti,rendimento a 3,88%

        6. 18:02

          Auto: Nuova 500 si conferma 'best small electric car'

        7. 17:57

          Borsa: Europa chiude in calo, pesa l'inflazione

        8. 17:40

          Borsa: Milano chiude in calo (-1,22%)

        9. 16:53

          Mps: i proxy advisor suggeriscono di votare per l'aumento

        10. 16:06

          Borsa: Europa lima il calo dopo Wall Street, Milano -0,4%

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie