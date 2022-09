Istat:Bergamini,disoccupati sotto 2mln?Ultimi risultati così Cav

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "E' dai governi Berlusconi che la disoccupazione non scende sotto la soglia dei 2milioni. Il calo e le stime al rialzo del PIL sono ottime notizie anche in prospettiva futura. Con l'ingresso di Forza Italia nella maggioranza che ha sostenuto il governo Draghi e con la fine dei governi Conte, si è registrato un cambio di passo di cui si iniziano a vedere i risultati. Nella prossima legislatura continueremo a lavorare per confermare questo trend con l'obiettivo di riportare la disoccupazione ai minimi così come avvenne con i governi Berlusconi quando si toccò la soglia di 1,6 milioni di disoccupati, numeri ben al di sotto di quelli registrati oggi".

Lo afferma la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini. (ANSA).