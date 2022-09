Eni: presidio tir a Taranto;Casartigiani,tutelare indotto locale

(ANSA) - TARANTO, 01 SET - "Servono tutele per l'indotto locale. Gli autotrasportatori delle cisterne della provincia ionica stanno scioperando per l'esclusione delle aziende tarantine del nuovo appalto Eni di circa 10 milioni di euro. Già escluse negli anni scorsi, erano comunque riuscite in sub appalto a lavorare con sistemi di svalutazione del territorio, ma ora sono state escluse anche dalla sub-vezione". Lo sottolinea Giacinto Fallone, rappresentante della categoria degli autotrasportatori di Casartigiani Taranto in merito alla protesta di circa 80 autotrasportatori che sono in presidio nei pressi della raffineria Eni lamentando la riassegnazione dell'appalto a una ditta ligure che penalizzerebbe gli operatori locali.

"Stanchi di aspettare ancora una volta di essere umiliati sulla questione - aggiunge Fallone - hanno deciso di scendere in strada e incrociare le braccia. Siamo solidali ai colleghi del settore, specificando che autonomamente hanno deciso di scioperare, giustamente siamo vicini a questi imprenditori e loro dipendenti e alle loro famiglie che non hanno più mezzi di sostentamento".

Il segretario provinciale di Casartigiani Taranto, nonché coordinatore regionale di Casartigiani Puglia, afferma che si tratta di "una vecchia problematica del territorio, che ormai si ripete da anni. Le grandi aziende pensano di sfruttare, avvelenandoci, ma il lavoro viene assegnato ad aziende del nord.

Insomma, per sintetizzare, ci avvelenano, non abbiamo ritorni economici per le nostre imprese e neanche per i cittadini".

(ANSA).