Energia: Confartigianato Piemonte, evitare ecatombe imprese

(ANSA) - TORINO, 01 SET - "La situazione è insostenibile, le imprese hanno ormai pochi margini di resilienza. L'incremento smisurato dei costi energetici rischia di portare alla chiusura molte attività d'impresa, circostanza con la quale dovremo fare i conti qualora i flussi di fornitura di gas dalla Russia dovessero di colpo interrompersi. Servono interventi immediati e rapide riforme strutturali per riportare i prezzi dell'energia sotto controllo e scongiurare un'ecatombe di imprese e una crisi senza precedenti". Lo afferma Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte.

"Vanno subito confermate e potenziate -continua Felici - e misure già attuate da questo Esecutivo: azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas, proroga del credito d'imposta sui costi di elettricità e gas per le imprese non energivore e non gasivore. Va fissato un tetto europeo al prezzo del gas e va recuperato il gettito calcolato sugli extraprofitti per non aggravare la situazione del bilancio pubblico. Serve un gesto di responsabilità e solidarietà delle imprese energetiche a salvaguardia dell'intero sistema produttivo nazionale. Vanno anche sostenuti gli investimenti in energie rinnovabili e nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento per creare Comunità Energetiche e per incrementare l'autoproduzione".

Da settembre 2021 le micro e piccole imprese del Piemonte hanno pagato per l'energia elettrica 1,6 miliardi in più rispetto all'anno precedente (21,1 a livello nazionale). Una batosta senza precedenti - spiega Confartigianato - che rischia di ingigantirsi ulteriormente: se nei prossimi quattro mesi i prezzi dell'elettricità non diminuiranno, i maggiori costi per i piccoli imprenditori saliranno nel 2022 a 4,2 miliardi in più rispetto al 2021. (ANSA).