Bonomi, 12/9 assemblea Confindustria in Vaticano e udienza Papa

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Lunedì 12 settembre si terrà l'assemblea annuale di Confindustria, "quest'anno abbiamo chiesto la possibilità di tenerla in Vaticano alla presenza del Santo Padre, perché vogliamo sganciare la possibilità di parlare al Paese dalla campagna elettorale. Vogliamo evitare che l'assemblea diventi motivo per tirare la giacchetta al presidente, al sistema industriale italiano. Noi vogliamo parlare di lavoro, vogliamo raccontare cos'è l'industria italiana. Abbiamo scelto di parlarne con il Santo Padre. Abbiamo scelto di farlo con le nostre famiglie". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, opsite di Rtl 102.5, presenta l'appuntamento dell'associazione che quest'anno si svolgerà in Vaticano e vedrà l'udienza del Papa. (ANSA).