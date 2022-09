++ Pmi Manifattura Italia scende a 48 ad agosto,a minimi 2 anni

(ANSA) - MILANO, 01 SET - L'indice destagionalizzato S&P Global Pmi del settore manifatturiero italiano ha registrato un valore di 48.0 ad agosto, in calo rispetto al 48.5 di luglio, segnalando un ulteriore peggioramento della salute del settore. Si tratta della lettura Pmi più bassa in oltre due anni.

Il volume degli ordini è diminuito per il quarto mese consecutivo. Inoltre, il ritmo della contrazione è rimasto pressoché invariato rispetto a luglio, rimanendo netto e storicamente marcato. (ANSA).