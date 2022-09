++ Istat: disoccupati sotto 2 mln,la prima volta da aprile 2020

(ANSA) - ROMA, 01 SET - I disoccupati a luglio diminuiscono di 32mila unità su giugno scendendo sotto quota due milioni a 1 milioni 978mila. Lo rileva l'Istat. Secondo le tabelle si era scesi sotto i due milioni di persone in cerca di lavoro nei due mesi di lockdown all'inizio della pandemia (marzo e aprile 2020). Un numero così basso al di là della pandemia quando le persone avevano in gran parte rinunciato a cercare lavoro non si vedeva da aprile 2011. (ANSA).