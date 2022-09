++ Germania: Pmi manifattura scende ancora, ad agosto a 49,1 ++

(ANSA) - MILANO, 01 SET - L'indice destagionalizzato S&PGlobal Pmi del settore manifatturiero in Germania ha registrato un valore di 49,1 in agosto, in leggero calo rispetto al 49,3 di luglio. Si tratta della seconda lettura consecutiva sotto il 50, dopo un periodo di crescita di due anni.

In agosto, secondo i dati dell'ultima indagine Pmi, il settore manifatturiero tedesco è rimasto in contrazione per effetto del calo dei nuovi ordini che pesa sui livelli di produzione e rallenta la creazione di posti di lavoro nelle fabbriche. (ANSA).