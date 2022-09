++ Francia:pmi manifattura controcorrente,ad agosto sale a 50,6

(ANSA) - MILANO, 01 SET - L'indice S&P Global Pmi per il settore manifatturiero della Francia ad agosto ha registrato un valore di 50,6 in crescita rispetto ai al 49,5 di luglio e un ritorno al di sopra della soglia di 50. Si tratta di una crescita che maschera la debolezza del settore con la produzione e i nuovi ordini che scendono ancora. Produzione e domanda sono, infatti, in calo per il terzo mese consecutivo.

