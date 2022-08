Stoppani (Confcommercio),rischio calo consumi,addio crescita

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il caro energia che sta travolgendo le imprese del commercio e della distribuzione porta con sé "due rischi: il rischio di chiusura delle attività commerciali, che si trascina dietro 370mila posti in meno, quindi drammi economici ma anche un grande costo sociale, e il secondo rischio è il calo dei consumi e se così fosse, addio ai sogni di crescita del paese". Lo afferma Lino Stoppani, vicepresidente vicario di Confcommercio, che oggi insieme a Ancc-Coop e Coop Italia, Conad e Federdistribuzione, ha lanciato il grido di allarme sulla situazione che il settore sta vivendo chiedendo interventi urgenti al governo.

"Per cui - spiega Stoppani - si richiedono interventi di natura emergenziale e strutturali", serve "più Europa con un Recovery fund energetico e c'è bisogno anche di più italia che possa andare contro i no preconcetti". (ANSA).