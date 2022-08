Scuola: Meloni, voglio liceo del made in Italy

(ANSA) - TERMOLI, 31 AGO - "Siamo in un tempo in cui il marchio Italia è considerato il terzo marchio per riconoscibilità al mondo, siamo in una stagione in cui tutti vogliono comprare prodotti italiani e l'Italia che ha fatto rispetto a questo? Ha svenduto marchi italiani. Noi invece dobbiamo difendere quel marchio perché nel tempo della globalizzazione non competiamo sulla quantità del prodotto, ma c'è una cosa sulla quale nessun altro compete con noi: la qualità del prodotto. Bisogna investire su questo, difendere il marchio, formare i nostri giovani. Voglio in Italia un liceo del made in Italy che formi i giovani per dare continuità ad una serie di settori della nostra economia che rischiano di essere totalmente perduti". Lo ha detto Giorgia Meloni oggi a Termoli (Campobasso) dove ha incontrato cittadini, elettori e simpatizzanti. (ANSA).