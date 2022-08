R. cittadinanza: Todde, ultimi dati Inps confermano validità

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - "In Italia, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Inps, il numero di persone che fino a giugno ha percepito il Reddito di Cittadinanza ha superato i 3,5 milioni: circa 1,6 milioni di famiglie. Solo in Sardegna - a luglio - sono circa 39mila famiglie, quasi 76mila persone coinvolte, per un importo medio mensile di circa 535 euro.

Numeri che fanno riflettere e che dimostrano quanto questa misura sia indispensabile per chi ha difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena". Lo afferma la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde, vicepresidente di M5s e candidata alle prossime politiche in Sardegna e Lombardia.

"La destra da mesi sta conducendo una campagna denigratoria contro il Reddito e oggi propone la sua cancellazione nei programmi elettorali. Il Movimento 5 stelle non permetterà, in Italia come in Sardegna, che chi ha di meno resti indietro. Ci batteremo e mi batterò in prima persona affinché questo non accada - aggiunge - È chiaro ormai che la politica si sta dividendo tra chi guarda all'interesse di tutti, senza mai abbandonare gli ultimi, e chi invece lavora ogni giorno per tutelare gli interessi di pochi".

"Nel momento in cui abbiamo le bollette alle stelle e migliaia di persone in crisi profonda, come si può pensare che la soluzione sia distruggere una misura di protezione sociale? Ci rendiamo conto che la destra va in giro nelle piazze italiane a ripetere che vuole finanziare la flat tax tagliando un sussidio contro la povertà? Una riforma fiscale che aiuterà i più ricchi calpestando un sostegno indispensabile per i più poveri - prosegue - Gli unici che si battono per chi non ha nulla, per chi è escluso, per chi lotta per arrivare a fine mese, siamo noi. E lo facciamo per continuare a dare dignità a milioni di persone che non hanno nulla e che cercano di costruirsi un'occasione di riscatto in modo dignitoso e libero, senza doversi piegare a malaffare o sfruttamento". (ANSA).