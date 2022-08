Istat, prezzi produzione industria a luglio +36,9% su anno (2)

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Al netto del comparto energetico, sottolinea l'Istat, i prezzi mostrano una dinamica congiunturale molto meno intensa (+0,3%) e una crescita tendenziale nettamente meno ampia (+13,1%).

Sul mercato estero si rileva un lieve incremento mensile (+0,2%), sintesi di aumenti contenuti in entrambe le aree, euro (+0,3%) e non euro (+0,1%). Su base annua, i prezzi crescono del 12,8% (+12,9% area euro, +12,7% area non euro).

Gli aumenti su base annua toccano tutti i settori manifatturieri; i più marcati riguardano coke e prodotti petroliferi raffinati (+40,5% mercato interno, +9,0% area euro, +35,7% area non euro), prodotti chimici (+24,0% mercato interno, +24,8% area euro, +30,6% area non euro), industria del legno, della carta e stampa (+18,8% mercato interno, +24,7% area euro, +19,9% area non euro), articoli in gomma e materie plastiche (+18,8% mercato interno, +14,8% area euro, +16,0% area non euro) e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+16,3% mercato interno, +21,0% area euro, +19,1% area non euro).

(ANSA).