Istat, prezzi costruzioni edifici a luglio -0,5%, +7,1% anno

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - A luglio 2022 i prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" diminuiscono dello 0,5% su base mensile e crescono del 7,1% su base annua. I prezzi di 'Strade e Ferrovie' diminuiscono dello 0,3% in termini congiunturali e aumentano del 9,4% in termini tendenziali. Lo indica l'Istat.

Per le costruzioni, sia edifici sia strade, "si rileva - sottolinea l'Istituto - una lieve flessione congiunturale dei prezzi, cui contribuiscono i cali dei costi di alcuni materiali; la crescita su base annua, seppur sostenuta, è in ulteriore rallentamento".

Per quanto riguarda i prezzi alla produzione dei servizi nel secondo trimestre 2022 aumentano dell'1,8% sul trimestre precedente e del 4,0% su base annua. Gli incrementi tendenziali più elevati riguardano i servizi di trasporto marittimo e costiero (+42,5%) e di trasporto aereo (+26,5%); le uniche flessioni tendenziali interessano i servizi di telecomunicazione (-3,0%) e le altre attività dei servizi di informazione (-2,0%).

