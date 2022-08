Energia:Confindustria Fvg,collaborare con Slovenia e Croazia

(ANSA) - TRIESTE, 31 AGO - "Bisogna valutare la possibilità di collaborare maggiormente con Croazia e Slovenia che puntano molto sull'eolico, semplificando le norme europee di acquisto e costi trasporto energia elettrica". Lo ha detto oggi Gianpietro Benedetti, presidente reggente di Confindustria FVG, in una nota, parlando di come affrontare la crisi energetica e scongiurare l'impatto fortemente negativo che essa può avere sulle industrie italiane.

"Per quanto concerne la Regione Fvg, oltre che a risparmiare sui consumi - ha proseguito - serve un'ulteriore accelerazione sugli investimenti per le fonti rinnovabili. Mega-progetti solari sono on stream per i quali auspichiamo il massimo supporto nell'iter dei permessi".

Secondo Benedetti, "razionalizzare il piano energetico nazionale è più che mai urgente e la politica deve essere più che determinata ad organizzarlo, programmandolo anche per step in relazione all'evoluzione prevedibile dei costi energetici".

"L'aumento della produzione di energie sostenibili - ha poi precisato - sosterrà anche quella della produzione di idrogeno green". Infine il presidente reggente degli industriali del Fvg ha sottolineato che "Germania e Francia, ad esempio, hanno programmato investimenti importanti sull'eolico marino e terrestre, energia dal mare, biomasse, per soddisfare entro il 2030, l'80% del loro fabbisogno energetico tramite lo sfruttamento di energie rinnovabili". (ANSA).