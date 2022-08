Energia: Salvini, meglio 30 mld subito che poi 100 per la Cig

(ANSA) - PALERMO, 31 AGO - "Se la politica vuole dare un bel segnale a quelli che si astengono e che dicono votare è inutile, questo è il momento giusto. In settimana si firma un decreto da 30 miliardi, copiamo i francesi. Loro hanno messo un tetto massimo del 4%, noi penso del 10%. I soldi ci sono, si mettono a debito. Preferisco metterne 30 miliardi adesso a debito, che poi metterne 100 per evitare i licenziamenti, cassa integrazione e ammortizzatori sociali. Con 30 adesso salvo il lavoro e poi ne spenderò dopo il triplo per tenere la gente a casa". Lo ha detto Matteo Salvini incontrando esercenti a Palermo sul caro bollette (ANSA).