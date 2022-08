Energia: Confcommercio,in Toscana forte adesione luci spente

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - In Toscana "grande adesione" all'iniziativa di protesta lanciata da Confcommercio, Federdistribuzione, Ancd-Conad e Ancc-Coop contro il caro bollette: come riporta una nota di Confcommercio "a mezzogiorno e per un quarto d'ora la quasi totalità dei negozi, supermercati, bar e ristoranti hanno spento insegne e luci". Tra le richieste delle associazioni ci sono la sospensione o rateizzazione delle bollette almeno fino alla fine dell'anno, l'aumento del credito d'imposta e la sua estensione anche alle piccole imprese non energivore. Secondo il presidente della Confcommercio Toscana Aldo Cursano è necessario "agire su più fronti per aiutare le aziende a non chiudere".

Anche Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno hanno aderito all'iniziativa. Come riporta una nota di Unicoop Firenze nei punti vendita, in concomitanza con l'abbassamento delle luci, è stato letto un messaggio che informava i clienti della protesta in corso. (ANSA).