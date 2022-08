Energia: Confcommercio Lombardia, hotel e ristoranti a rischio

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - A risentire maggiormente dell'impennata dei costi energetici ci sono sicuramente il settore ricettivo e quello della ristorazione. Lo rileva in una nota Confcommercio Lombardia.

"Tra gli operatori dei pubblici esercizi - spiega 'associazione - inizia a serpeggiare l'idea di calibrare le aperture, valutando giorni e fasce orarie specifiche in base alle caratteristiche della propria attività e del territorio in cui si opera. In alcune località turistiche, inoltre, alcune attività stagionali chiuderanno i battenti, rinunciando di fatto al lavoro delle prossime settimane".

"Una stagione turistica più che soddisfacente anche in Lombardia viene in parte compromessa dai costi energetici, che in alcuni casi impediscono di fatto agli operatori di proseguire nell'attività stagionale" afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti. "Il problema non diventa solo lavorare senza margini, ma addirittura avere costi di gestione assai superiori agli incassi".

"È necessario fare il possibile per scongiurare un lockdown dei consumi dettato da un'inflazione sempre più aggressiva che potrebbe portare le famiglie a rimodulare le loro abitudini di spesa - aggiunge Massoletti -. Per questo invitiamo le parti coinvolte ad accogliere le proposte avanzate da Confcommercio, come l'incremento del credito d'imposta dal 15 al 50% in caso di aumenti superiori al 100% dei costi per tutte le imprese e la rateizzazione delle bollette". (ANSA).