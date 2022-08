Energia: Benedetti (Confindustria Fvg),serve piano B governo (2)

(ANSA) - UDINE, 31 AGO - In Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, "le industrie di sono passate in un anno da 4,5 a 36,0 mld di euro di costo energetico e stimiamo che le industrie del Friuli Venezia Giulia passeranno da 0,3 a 2,5/3 miliardi, circa il 7 - 8% del Pil regionale", ha precisato Benedetti parlando "dell'urto sull'industria" della crisi energetica.

Poi il presidente reggente ha evidenziato che le industrie chiedono, tra le altre cose, "un tetto al prezzo del gas europeo o nazionale, la sospensione del meccanismo europeo che prevede l'obbligo di acquisto di quote Ets a carico delle imprese, la separazione del prezzo del gas dal mercato dell'energia elettrica, risorse nazionali ed europee per calmierare i prezzi".

Benedetti ha detto di ritenere che tali richieste "saranno sostenute dalla politica anche in Fvg", ma in attesa delle decisioni europee e del governo italiano, ha evidenziato che "un risparmio energetico del 10/15% può essere attuato con la collaborazione di tutti, in azienda, nel privato e nell'amministrazione pubblica".

Infine ha evidenziato che "i risparmi, l'aumento delle forniture via gasdotti esistenti da Algeria, Azerbaijan, Libia, un deciso aumento delle rinnovabili, l'arrivo di ulteriore Lng via nave e l'aumento della capacità di rigassificazione, il riutilizzo momentaneo del carbone e lo sfruttamento delle risorse nazionali disponibili dovrebbero porre rimedio alla situazione nel breve termine, raffreddando anche la speculazione". (ANSA).