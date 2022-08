Confcommercio, a rischio 120 mila imprese e 370 mila posti(2)

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La Distribuzione Moderna, pur non rientrando nella classificazione dei settori "energivori", ha consumi per oltre 12,2 TWh, su cui impattano principalmente la gestione della catena del freddo e dei banchi refrigerati. Le aziende della distribuzione "stanno registrando incrementi del costo delle bollette mai registrati prima: siamo su una media tra il +200%/+300% con punte anche più alte in certi casi". Oggi l'incidenza del costo dell'energia sul conto economico delle imprese del settore sta subendo un incremento significativo, passando dall'1-1,5% del 2021 al 3-4%, con punte fino al 6%. Con utili medi che il settore registra tra 0,5/1,5% è evidente che molte imprese sono fortemente a rischio di tenuta dei conti economici.

Il comparto distributivo, sostengono, sarà impegnato anche in futuro in azioni concrete per contenere i consumi di energia, ma alcuni consumi di energia "sono incomprimibili: si pensi ai banchi refrigerati, il cui assortimento, fatto di prodotti deperibili, è vitale per molte filiere produttive di eccellenza del Made in Italy ed è un servizio fondamentale per i consumatori, che possono accedere a un assortimento di prodotti di qualità". I prodotti deperibili, rappresentano oltre il 45% delle vendite medie di un supermercato, e in gran parte rappresentano eccellenze produttive nazionali, prevalentemente del territorio. (ANSA).