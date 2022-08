Confapi: Casasco, lascerà presidenza confederazione

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Il Presidente di Confapi, Maurizio Casasco, ha annunciato l'intenzione di lasciare il suo incarico per essersi candidato alle prossime elezioni politiche per Forza Italia nell'uninominale per la Camera a Brescia. Lo annuncia una nota della Confederazione. Casasco resterà in carica per accompagnare la Confapi alla prossima elezione del nuovo presidente.

"Si è svolta oggi la Giunta nazionale di presidenza di Confapi - è scritto nella nota - Il presidente Maurizio Casasco, a fronte della sua candidatura alle prossime elezioni politiche, ha ribadito la sua intenzione di lasciare il vertice della Confederazione seppur lo statuto ne preveda la possibile continuazione. La Giunta tutta ha espresso la massima stima e unanime apprezzamento per l'operato, la passione e l'impegno profusi da Casasco in questi ultimi dieci anni a favore della confederazione e più in generale nel portare avanti le istanze e i bisogni della piccola e media industria privata italiana".

