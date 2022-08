Cna, estendere aiuti anche a piccole imprese non energivore

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - "Sono quanto mai necessari sia a livello locale che su scala nazionale interventi robusti e strutturali per scongiurare un lockdown produttivo e le conseguenti pesanti ripercussioni sociali". Lo afferma il presidente di Cna Trentino Alto Adige, Claudio Corrarati, rilanciando l'allarme di Cna Industria che, in vista del nuovo decreto per contrastare il caro-energia, sollecita che l'intervento sia esteso anche alle piccole imprese che non rientrano nella definizione di energivore.

"Dai dati nazionali si evince che la corsa senza fine dei costi energetici sta avendo un impatto devastante sul settore industriale - aggiunge Corrarati - con moltissime piccole imprese che operano in filiere che non possono trasferire sui clienti i maggiori oneri". (ANSA).