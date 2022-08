Cina: indice Pmi manifatturiero migliora ad agosto, a 49,4

(ANSA) - PECHINO, 31 AGO - L'attività industriale in Cina ha segnato un'altra frenata ad agosto in un'economia colpita dai focolai di Covid-19, dalla peggiore ondata di caldo degli ultimi decenni e da un settore immobiliare in crisi: l'indice ufficiale dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero (Pmi) è salito a 49,4, da 49,0 di luglio, facendo meglio del 49,2 atteso, ma tenendosi sempre sotto la soglia espansiva di 50.

La statistica, con il sottoindice per i nuovi ordini cresciuto di 0,7 punti e quello dell'occupazione di 0,3 punti, ha suggerito scarsi miglioramenti nell'attività di agosto dopo il rimbalzo di giugno per l'allentamento dei lockdown. Secondo Nomura, 28 città cinesi rappresentative del 15,7% del Pil nazionale risultavano lunedì in blocco totale o parziale o alle prese con misure anti-virus.

Il caldo estremo e la siccità hanno spinto alcune regioni, come il Sichuan e la vicina Chongqing, a sospendere la produzione a favore dell'alimentazione elettrica residenziale, interrompendo le operazioni di produttori come Foxconn, Toyota e CATL. Per rilanciare l'economia, la scorsa settimana il governo centrale ha offerto un altro pacchetto di incentivi, aumentando la quota sugli strumenti di finanziamento di 300 miliardi di yuan (quasi 44 miliardi di dollari).

Quanto ai servizi, l'attività è aumentata a un ritmo più lento ad agosto: l'indice dei gestori degli acquisti non manifatturieri è sceso a 52,6 ad agosto, dal 53,8 di luglio, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica.

Il Pmi composito, che include sia l'attività manifatturiera sia quella dei servizi, si è attestato a 51,7 contro il 52,5 di luglio. (ANSA).