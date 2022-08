Caro bollette: Famiglia Coop Vallagarina,costi insostenibili

(ANSA) - TRENTO, 31 AGO - "Costi diventati insostenibili: in un anno, a parità di consumi per la fornitura di una sola mensilità del solo supermercato di Avio, si è passati da una bolletta di 7.200 euro del 2021 a una bolletta di 32.000 euro nel 2022. In buona sostanza ci troviamo di fronte a un costo quadruplicato. Aumenti che mettono a rischio i conti di bilancio di fine anno e la continuità aziendale". Lo afferma - riporta una nota - il presidente della Famiglia cooperativa Vallagarina, Stefano Libera.

"Non dobbiamo dimenticare però che l'estate sta finendo e ci stiamo avvicinando ai mesi autunnali e invernali - aggiunge Libera - con inevitabile utilizzo del gas da riscaldamento destinato a gravare in maniera ulteriore sui costi che la cooperativa di consumo dovrà sostenere. Andando di questo passo, si mette a rischio l'apertura dei negozi di vicinato che, attualmente, garantiscono a otto comunità il solo riferimento commerciale dove fare la spesa ogni giorno e di aggregazione sociale". (ANSA).