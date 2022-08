Bcc:Federazione Nordest, +1% raccolta clientela nel semestre

(ANSA) - VENEZIA, 31 AGO - Il primo semestre 2022 delle 5 Bcc appartenenti alla Federazione del Nord Est si è chiuso con attivi totali pari a 12,5 miliardi di euro (contro 12,1 mld nel 2021), e prestiti alla clientela vicini a 6,5 miliardi di euro (+ 3,20%). Positiva anche la crescita della raccolta complessiva, pari a 15,1 mld (+0,14%). In particolare, la raccolta diretta dalla clientela è stata di 8,8 mld (+1%) rispetto alla chiusura di bilancio 2021. Quanto alla solidità patrimoniale, il Cet1 ratio è al 24,6%. Lo riferisce una nota della federazione dei 5 istituti di credito della rete Bcc, Cassa Centrale Banca S.p.A. (Banca Adria Colli Euganei, BVR Banca - Banche Venete Riunite, Banca Prealpi San Biagio, Banca del Veneto Centrale e Cortinabanca) "I risultati del primo semestre 2022 delle 5 Bcc appartenenti alla Federazione del Nord Est - afferma il presidente Lorenzo Liviero - hanno avvalorato la capacità delle banche di realizzare una significativa redditività, pur in un contesto particolarmente complesso e di estrema incertezza, condizionato dal conflitto in Ucraina, che ha prodotto importanti ripercussioni sull'operatività delle imprese. Ancor più in questi momenti di difficoltà le nostre banche accrescono il loro ruolo di supporto e di sostegno a famiglie, imprese e al territorio". (ANSA).