Istat: Codacons, rialzo fatturato industriale è illusione ottica

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Il rialzo annuo del fatturato industriale registrato a giugno è una illusione ottica. I dati sono 'dopati' dal caro-energia e dal forte rialzo dei prezzi in tutti i settori". Lo afferma il Codacons commentando i numeri diffusi oggi dall'Istat. "Alla base della forte crescita tendenziale del fatturato non vi è certo una accelerazione delle attività dell'industria italiana, che anzi sul mese precedente registra la prima flessione dopo cinque mesi di crescita ininterrotta, ma l'impennata dei prezzi che si ripercuote sui dati Istat", spiega il presidente Carlo Rienzi. "Non a caso il comparto energetico - prosegue - è quello che ha registrato gli incrementi di fatturato più marcati, con una crescita del +68,4% su base annua, falsando così l'intero indice del fatturato industriale". "Numeri quelli sul fatturato che sono evidentemente 'dopati' dall'escalation dei prezzi e dell'energia, e dal confronto con un 2021 caratterizzato ancora da restrizioni sul fronte Covid", conclude Rienzi. (ANSA).