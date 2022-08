Inps:a luglio reddito e pensione cittadinanza a 1,17 milioni

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Nello scorso mese di luglio, nel nostro Paese, i nuclei familiari beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza "sono stati 1,17 milioni" (1,05 milioni per il primo sussidio, mentre 117.000 hanno ricevuto la seconda prestazione), con "2,49 milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 551 euro (582 euro per ciò che concerne il reddito e 272 euro per la pensione)". A renderlo noto è l'Inps nel consueto Osservatorio sull'erogazione della misura. (ANSA).