Inps:a luglio reddito e pensione cittadinanza a 1,17 milioni (2)

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Entrando nel merito del bacino di beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza (in 1,17 milioni di famiglie) l'Istituto di previdenza pubblico mette in luce come sia composto, sempre a luglio 2022, "da 2,17 milioni di cittadini italiani, 226.000 extra-comunitari con permesso di soggiorno Ue, 88.000 europei, 5.000 familiari delle precedenti categorie, o titolari di protezione internazionale".

Per ciò che concerne, poi, "i nuclei con presenza di minori (365.000, con 1,3 milioni di persone coinvolte), l'importo medio mensile è di 682 euro". A seguire, osservando la distribuzione per aree geografiche, si riscontrano 227.130 nuclei con reddito/pensione di cittadinanza al Nord Italia, 161.533 al Centro e 623.692 nuclei familiari nel Sud e nelle Isole, fa sapere ancora l'Inps. (ANSA).