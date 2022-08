Energia:Legacoop, 38% dotato di impianti energia rinnovabile (2)

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Ci sono anche altre problematiche che le cooperative registrano come ostacoli rilevanti per le loro attività. In primo luogo "la scarsità di manodopera, indicata dal 41% delle cooperative (in aumento di 17 punti percentuali), gli impedimenti burocratici (24%) e la liquidità a breve termine (24%). Per quanto riguarda quest'ultimo tema, da segnalare che il 60% delle cooperative che negli ultimi mesi hanno richiesto dei finanziamenti ha registrato un aumento dei tassi di interesse (un dato in crescita del 32%), il 25% dei tempi di concessione, il 24% di altre condizioni e il 19% delle garanzie richieste".

Tutti elementi che concorrono a delineare un quadro previsionale caratterizzato da un deciso rallentamento delle prospettive di crescita. "Le previsioni di aumento della domanda di prodotti/servizi calano drasticamente, passando dal 33% della precedente rilevazione al 23%. Fanno eccezione la cooperazione sociale, l'industria delle costruzioni e l'agroalimentare, mentre un sentiment decisamente pessimista si registra per le attività manifatturiere e la distribuzione, che evidenziano un saldo negativo. Tendenze analoghe per l'occupazione. Le previsioni di aumento calano di 5 punti rispetto alla rilevazione precedente, passando dal 25% al 20%, con aspettative di riduzione dell'occupazione che segnano i valori più elevati nelle cooperative di consumatori e distribuzione, nelle culturali e nelle attività manifatturiere", conclude Legacoop.

