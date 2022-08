Energia: Legacoop E-R, i politici prendano impegni concreti

(ANSA) - BOLOGNA, 30 AGO - "L'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime mette a rischio le attività delle imprese, anche di quelle cooperative che finora, grazie ai meccanismi mutualistici e intaccando le riserve patrimoniali, hanno mostrato resilienza e capacità di investire sul futuro".

L'allarme arriva da Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna, che chiede un impegno alla politica: "Le forze politiche che si stanno affrontando in campagna elettorale in questo sciagurato periodo - dice Monti - devono dire con chiarezza cosa intenderanno fare dopo il 25 settembre: non è tempo di vuote promesse, ma di impegni concreti sulla scia di quanto le imprese e le forze sindacali chiedono con forza: price cap sui costi energetici che coinvolga l'Europa, forti incentivi allo sviluppo delle energie rinnovabili e adozione di tutte quelle azioni, come l'installazione dei rigassificatori e la ripresa dell'estrazione degli idrocarburi, che servono ad affrontare l'emergenza".

"Diversamente - per Legacoop - non solo l'autunno, ma anche la prossima primavera rischiano di vedere l'erosione del potere d'acquisto con esiti pesantissimi sulla tenuta della coesione sociale. Non c'è tempo da perdere!". (ANSA).