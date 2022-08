Elezioni: il manifesto di Cna per un nuovo patto sociale

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Le imprese sono in affanno per il costo di energia e gas sempre più alto e la scarsità delle materie prime: partendo da questa fotografia Cna ha preparato una serie di proposte in vista del voto del 25 settembre, "per un nuovo patto sociale - spiega una nota - mirato a ripartire dalle nostre solide radici per riavviare lo sviluppo economico e sociale dell'Italia".

"Chiediamo - spiega il presidente di Cna Trentino Alto Adige, Claudio Corrarati - che la cultura dell'emergenza sia sostituita da una ritrovata capacità di guardare le profonde trasformazioni che investono la società in modo da recuperare la centralità dei soggetti sociali, veri e propri connettori ai processi reali.

Solo così le nostre piccole e medie imprese avranno gli strumenti per essere competitive sul mercato".

Il manifesto riassume i temi per una ripartenza dell'economia sia nazionale che regionale, da quello dell'energia, per il quale la strada da seguire resta, secondo Cna-Shv, quella dell'autoproduzione, alla necessità di una politica industriale tagliata su artigiani e piccole imprese, dalla semplificazione, ritenuta "la strada maestra del cambiamento", all'export, made in Italy e turismo considerate tre leve importanti per la crescita del Paese.

Il manifesto tocca poi i temi del lavoro, della contrattazione collettiva, della formazione e della rappresentanza per favorire una occupazione di qualità e uno scatto di produttività e quello del fisco che deve essere più leggero, più semplice e più orientato all'espansione.

Non mancano i punti dedicati alla concorrenza, "in un'ottica di tutela delle piccole imprese, alle infrastrutture per irrobustire l'ossatura del nostro Paese, alla legalità e al welfare e pensioni, per assicurare condizioni dignitose agli anziani e ai cittadini più fragili". (ANSA).