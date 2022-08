Caro bollette:Confcommercio, luci spente domani in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 30 AGO - Confcommercio Sicilia aderisce all'iniziativa "Abbassiamo le luci contro il caro bollette" che, domani prevede, contestualmente alla conferenza stampa nazionale che si terrà a Roma, lo spegnimento delle luci delle attività del terziario di mercato per quindici minuti a partire da mezzogiorno. Una iniziativa che Confcommercio ha avviato congiuntamente con Ancc-Coop, Ancd-Conad e Federdistribuzione in rappresentanza della quasi totalità delle imprese del commercio al dettaglio.

Il presidente regionale Manenti sarà ricevuto domani mattina alle 10,30, in concomitanza, dunque, con la conferenza stampa dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani. L'incontro si terrà nei locali di Villa Whitaker. Nei giorni scorsi, sempre rispondendo all'invito di Confcommercio Sicilia, il presidente ha incontrato il commissario straordinario dello Stato per la Regione Sicilia, Ignazio Portelli. (ANSA).