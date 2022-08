Zelensky alla Confindustria francese, 'abbiamo bisogno di voi'

(ANSA) - PARIGI, 29 AGO - "Mi rivolgo a voi per proporvi migliaia di contratti, migliaia di posti di lavoro. Abbiamo bisogno di voi per la ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra": questo l'appello rivolto dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, collegato in videoconferenza con il Congresso del Medef, la Confindustria francese.

"Invitiamo le imprese del settore costruzioni - ha detto Zelensky - a partecipare alla modernizzazione delle infrastrutture del settore urbano per l'approvvigionamento idrico e per la gestione dei rifiuti", quelle "del settore energetico a lavorare nel nostro campo dell'estrazione del gas.

Invitiamo - ha continuato Zelensky - le imprese dell'industria dell'auto a localizzare qui la loro produzione. Ai produttori del settore alimentare - ha aggiunto - lanciamo un invito a venire a produrre per un mercato di 40 milioni di abitanti".

