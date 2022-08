==Pensioni: Sbarra, uscita flessibile dai 62 anni e Quota 41

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Interventi rapidi per fronteggiare il caro-energia e, appena insediato il nuovo governo, un confronto su una riforma delle pensioni che permetta una vera uscita flessibile dal lavoro. Sono le due priorità secondo il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, intervistato da QN.

"Di fondo - ritiene Sbarra - deve essere ammessa la possibilità di uscire dal lavoro raggiunti i 41 anni di contributi e, in ogni caso, a partire da 62 anni di età. Le risorse vanno trovate nel tesoretto lasciato dalle dotazioni inutilizzate di quota 100 e dalle economie generate dalla legge Fornero". Una piattaforma che sembra in parte analoga a quella della Lega: ci potrà essere un asse con Salvini? "Le riforme non si possono fare a fette - sottolinea -. Quota 41 può essere una buona base, a cui però vanno affiancati tutti gli altri elementi di tutela, a partire dalla pensione di garanzia per i giovani e le donne. La Cisl si confronterà con chiunque voglia aprire un dialogo per evitare l'odioso scalone a 67 anni a gennaio".

Rispondendo a una domanda in merito, poi Sbarra osserva che "tassare gli extra-profitti delle aziende che hanno fatto profitti elevati in questi anni prima sulla pandemia e oggi sui costi dell'energia è una misura equa, redistributiva e doverosa" e "vanno aumentati i controlli per rendere realmente esigibili queste risorse. Basta furbizie". (ANSA).