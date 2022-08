Ocse: +0,3% Pil secondo trimestre sul precedente

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Secondo le stime provvisorie, nel secondo trimestre del 2022, il prodotto interno lordo dell'Ocse è aumentato dello 0,3% su base trimestrale, pari alla crescita del trimestre precedente. Nel G7 la crescita del Pil sul trimestre precedente è leggermente aumentata, nel secondo trimestre del 2022, dello 0,2%, rispetto alla crescita zero nel primo trimestre dell'anno. "Questo risultato - spiega l'Ocse - riflette un quadro misto. Da un lato, la crescita del Pil è stata negativa negli Stati Uniti e nel Regno Unito (entrambi meno 0,1%) e la crescita del Pil in Germania ha subito un forte rallentamento (0,1% rispetto allo 0,8% del trimestre precedente). La crescita è, invece, positiva in Giappone e Francia (0,5%) e accelerata in Italia (1,0%) e Canada (1,1%)".

