Ocse: +0,3% Pil secondo trimestre sul precedente (2)

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Le esportazioni nette, spiega l'Ocse, sono state il principale motore della crescita positiva del Pil in Francia. Anche le esportazioni nette hanno fornito un contributo positivo nel Regno Unito e negli Stati Uniti, compensato dalla diminuzione degli investimenti in scorte (destocking) in entrambi i paesi e dalla contrazione degli investimenti negli Stati Uniti e dei consumi pubblici nel Regno Unito. Al contrario, le esportazioni nette hanno contribuito negativamente alla crescita del Pil in Germania, mentre i consumi privati ;;e pubblici hanno avuto un impatto positivo. In Giappone, il destocking ha contribuito negativamente alla crescita del Pil, ma questo è stato più che compensato da un aumento dei consumi privati.

Anche tra gli altri paesi dell'Ocse il quadro è stato contrastante. Tra i paesi più vicini alla guerra in Ucraina, la Polonia è passata da una crescita del Pil del 2,5% nel primo trimestre del 2022 a una contrazione del 2,3% nel trimestre successivo. Nel secondo trimestre del 2022, anche Lettonia e Lituania hanno registrato un passaggio da una crescita positiva del Pil a una contrazione (meno 1,4% e meno 0,4% rispettivamente), mentre la crescita in Ungheria è rallentata dal 2,1% all'1,1%. Tuttavia, la crescita del Pil è aumentata in diversi paesi europei nel secondo trimestre del 2022, inclusi i Paesi Bassi, che hanno registrato un aumento del 2,6%, Svezia (1,4%), Spagna (1,1%), Norvegia e Danimarca (entrambi dello 0,7%) e Finlandia (0,6%). %). Tra gli altri paesi dell'Ocse più lontani dal conflitto, Israele ha registrato la crescita del Pil più forte (1,7%), seguito dal Messico (1,0%). Italia e Giappone hanno superato per la prima volta i livelli di Pil pre-pandemia (quarto trimestre 2019) nel secondo trimestre del 2022, rispettivamente dell'1,0% e dello 0,2%. Inoltre, la Germania ha raggiunto per la prima volta il livello pre-pandemia. Ciò significa che nel secondo trimestre del 2022 tutti i paesi del G7 registrano livelli di Pil pari o superiori ai livelli pre-pandemia. (ANSA).