Fisco: Meloni, più assumi meno paghi allo Stato

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "L' unico modo per tornare a produrre ricchezza in Italia e favorire il lavoro: la proposta principale di Fratelli d'Italia è una tassazione per le imprese che dica: 'più assumi, meno paghi', più dipendenti hai in rapporto al fatturato meno tasse devi allo Stato". Lo afferma il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ai microfoni del Tg1. (ANSA).