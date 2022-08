Caro energia: Confartigianato,"alle imprese serve liquidità"

(ANSA) - ANCONA, 29 AGO - Allarme dalla Confartigianto Imprese Ancona-Pesaro e Urbino per i rincari energetici nel giorno in cui il prezzo dell'energia sfonda i 745 euro/MWh (nello stesso periodo lo scorso anno era di 103 euro/MWh) e quello del gas i 306 euro/MWh (contro i 36,51 del settembre 2022). "Rincari insostenibili", incalza il Segretario Marco Pierpaoli: "In campagna elettorale ci confronteremo con chi ci chiederà un incontro mettendo al centro l'attenzione per le micro e piccole imprese".

Il conflitto in Ucraina e le tensioni internazionali "hanno aggravato la situazione". L'inflazione "sta facendo sentire pesantemente i suoi effetti su famiglie e imprese", prosegue Pierpaoli. "Valutiamo positivamente l'ipotesi del credito di imposta al 30%, ma alle imprese serve liquidità". Nei prossimi giorni si entrerà ancora più nel vivo della campagna elettorale.

"Non c'è più tempo da perdere. Siamo aperti al confronto e al dialogo con tutte le forze politiche che ci chiederanno un incontro, a condizione che i candidati siano attenti alle problematiche delle micro e piccole imprese", conclude il Segretario dalla Confartigianto Imprese Ancona-Pesaro e Urbino.

