Bonus 200 euro: ipotesi domande da 15/9 per i professionisti

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - 'Bonus' da 200 euro 'una tantum' in vista per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private con redditi inferiori ai 35.000 euro nel 2021: l'avvio delle domande per ottenere l'indennità prevista dal decreto Aiuti, infatti, potrebbe scattare il 15 settembre prossimo, consentendo così agli esponenti di tutte le categorie di presentare istanza a partire dalla stessa data.

È l'ipotesi che circola all'interno dell'Adepp, l'Associazione degli Enti pensionistici, prima dell'uscita del provvedimento attuativo della misura, firmato dai ministri del Lavoro e dell'Economia e attualmente al vaglio della Corte dei Conti (dove è giunto il 23 agosto scorso). Per attuare l'intervento di sostegno 'anti-inflazione' a beneficio di lavoratori autonomi e liberi professionisti sono stati resi disponibili complessivamente 600 milioni di euro; la quota destinata alla platea degli associati alle Casse è di 95,6 milioni, e si prevede che l'erogazione dell'indennità avverrà, da parte dell'Inps e degli Enti privati, "in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate". Si stima che siano 477.000 i professionisti potenziali beneficiari del 'bonus' da 200 euro e, fra questi, almeno 146.000 avvocati (su un totale di circa 243.000 legali iscritti alla Cassa forense). (ANSA).