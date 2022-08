Pensioni: Orlando, Salvini rischia di far tornare Fornero

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - "Salvini dice che vogliamo far tornare la legge Fornero, ma in realtà la legge Fornero rischia di farla tornare lui perché ha fatto cadere il governo". Lo ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlando, parlando di pensioni alla Festa dell'Unità di Bologna.

"Noi - dice -non possiamo continuare a fare delle lotterie, ma dobbiamo partire dal presupposto che per lavori più gravosi ci sia un sistema pensionistico che ne tenga conto. Un muratore deve andare in pensione prima di un impiegato, anche perché l'aspettativa di vita è più bassa. Noi non vogliamo tornare alla Fornero, ma vogliamo discutere sulla base delle risorse disponibili su come si affronta la flessibilità in uscita".

(ANSA).