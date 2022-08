Pensioni: Salvini, forse Fornero non ha mai lavorato in vita sua

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Andare in pensione a 67 anni è una follia. L'altra sera la Fornero ha detto in tv che 41 anni non sono sufficienti per andare in pensione. Forse parla così perchè non ha mai lavorato in vita sua, altrimenti se avesse faticato per 41 anni, saprebbe ad esempio che chi lavora con i disabili o gli anziani per una vita ha la schiena spezzata". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta Facebook da Barletta. (ANSA).